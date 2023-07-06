Son dakika haberi İstanbul'da fabrika yangını! İstanbul Esenyurt'ta askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor