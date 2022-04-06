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Haberler Gündem SON DAKİKA | İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! 2022 İETT zammı sonrası tam ve öğrenci akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?
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Son dakika haberi İstanbul'da toplu ulaşıma zam!

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! 2022 İETT zammı sonrası tam ve öğrenci akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?
İstanbul'da toplu ulaşıma zam!
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Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

YÜZDE 40 ZAM ÖNERİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

İŞTE ZAMDAN SONRA SON TARİFELER

Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

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