İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurun ardından barajlardaki su seviyesi hemen hemen aynı kaldı.

İHA'da yer alan habere göre mega kent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 2 haftada en fazla 49.66 olurken, bu oran bugün itibariyle yüzde 49.47 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YIL AYNI DÖNEM YÜZDE 82.5'Tİ

Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak kayıtlara geçmişti.