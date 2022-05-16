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Haberler Dünya Son dakika: İsveç'ten NATO'ya başvuru kararı
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Son dakika haberi İsveç'ten NATO kararı

İsveç, Finlandiya'ya katılarak NATO için resmen başvuracağını açıkladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" dedi.

Son dakika: İsveç'ten NATO'ya başvuru kararı
İsveç'ten NATO kararı
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HABERTURK.COM

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson tıpkı Finlandiya gibi NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdiklerini duyurdu.

Andersson "İsveç parlamentosunda geniş bir çoğunluk NATO'ya katılmayı destekliyor" dedi ve "İsveç ve İsveç halkı için olacak en iyi şey NATO'ya katılmak olacak" diye ekledi.

PUTİN "TEPKİ VERİRİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ise konuya ilişkin açıklamasında "Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile problemi yok, NATO'nun genişlemesi problem" dedi.

Putin ayrıca "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz" ifadelerini kullandı.

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