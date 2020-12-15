İzmir'de korkutan görüntüler! 0:00 / 0:00

DHA

Foça'da dün gece başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden fırtına Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 teknenin batmasına neden oldu.

DHA'nın haberine göre, saatteki hızı 75 kilometreye yaklaşan fırtınanın etkisiyle sahile yakın olarak bağlı olan iki eski tekne de parçalandı.

Bağlı oldukları tonozlardan halatları kopan bazı tekneler ise Foçalı balıkçıların yardımı ve sahiplerinin çabalarıyla sahile vurmadan kurtarıldı.

Bölgede fırtına olduğunu öğrendikten sonra Karşıyaka ilçesinden teknesini kontrole geldiğini belirten Murat Yalçın Gediz, 1 saat daha geç kalsa belki de teknenin batmış olacağını söyledi.

Gediz, "Geldiğimde teknenin tamamen suyla dolması için bir karışlık yer vardı. Belli biraz daha yağmur yağsa, fırtına sürse tekne batacaktı. Suyu tahliye edip, içindeki malzemeleri boşalttım. Temizliğini yapıp güvenli bir yere çekmeye çalışıyorum. Akşamki fırtınadan batan birçok tekne var. Uzakta olanlar gelemeyenler için böyle bir durum büyük sıkıntı" dedi.