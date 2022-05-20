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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bolu'dan kahreden haber! Bir çocuk daha can verdi
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Kahreden haber! Bir çocuk daha!

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yangınlarda kullanılmak üzere su alınan havuza düşen 9 yaşındaki Hatice Sak, boğularak hayatını kaybetti. Küçük kızın ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberi: Bolu'dan kahreden haber! Bir çocuk daha can verdi
Kahreden haber! Bir çocuk daha!
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İHA

Bolu'da edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyünde yaşayan Hatice Sak (9), evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve yangınlarda kullanılmak üzere yapılan sulama havuzuna düştü.

KIZ KARDEŞİ AİLESİNE HABER VERDİ

İHA'da yer alan habere göre Sak’ın havuza düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi. Olay yerine gelen küçük kızın ailesi havuza girerek Hatice Sak’ı çıkardı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sak’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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