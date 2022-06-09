Kamyonet onlarca takla attı! O anlar kamerada! Uçurumdan kurtuluş!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde edinen bilgiye göre kaza, Irak sınırında bulunan Üzümlü köyü civarında meydana geldi.
KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI
İHA'da yer alan habere göre Şentepe askeri üst bölgelerinde yol çalışması yapan özel bir şantiye ait kamyonet şarampole yuvarlandı.
SÜRÜCÜ KENDİSİNİ ARAÇTAN AŞAĞI ATTI
Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendisini araçtan atarak yara almazken kurtuldu.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Takla atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanamaz hale gelirken, kamyonetin yuvarlanması şantiyede çalışan bir işçi tarafından anbean görüntülendi.
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