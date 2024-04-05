Son dakika haberi Katliam gibi yangınla ilgili 11 kişi adliyeye sevk edildi! İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde, tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Habertürk Giriş: 05.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL