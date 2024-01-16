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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Almanya tarafından Kırmızı bültenle aranan Sammy Ali İstanbul'da yakalandı

        Almanya tarafından Kırmızı bültenle aranan Sammy Ali İstanbul'da yakalandı

        Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından "Sammy Ali" İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 08:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 08:19
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        Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
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        Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından "Sammy Ali" İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten açıklama yaptı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen “KARTEL-4” operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan "Sammy Ali"nin; Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

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