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Son dakika haberi Kobani soruşturmasında 17 tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Gülfer Akkaya adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 17 HDP'li tutuklandı. Bu karar sonrası Kars Belediye Başkanlığı'na Kars Valisi Türker Öksüz kayyum olarak atandı

Son dakika haberi! Kobani soruşturmasında 17 tutuklama! Kars Belediyesi'ne kayyum! - Haberler

6-7 Ekim 2014'te yaşanan Kobani olayları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında eski HDP'li milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya serbest bırakılırken, aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen olmak üzere 17 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Ayhan Bilgen görevden alınırken yerine Kars Valisi Türker Öksüz kayyum olarak atandı. Bu karar sonrası HDP'li il belediyesi kalmamış oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

Gülfer Akkaya, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan serbest bırakılırken, Ayhan Bilgen, Alp Altınörs, Nazmi Gür, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün, Cihan Erdal, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Prof. Dr. Emine Beyza Üstün tutuklandı.

AYHAN BİLGEN YERİNE KAYYUM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen yerine Kars Valisi, kayyum olarak atandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinde yer alan, “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır” hükmü ile 46 ncı maddesinde yer alan “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.” hükmü uyarınca Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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