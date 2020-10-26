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Kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı! '20 sene çektim, beni mahvetti'

Adana'da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı. Komşularının haber vermesiyle kurtarılan Sibel F., kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirterek, "Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım şu anda bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti" dedi.

Son dakika haberi... Çığlığını duyan polis aradı
Çığlığını duyan polisi aradı
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İHA

Adana’da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat F., 20 yıllık eşi Sibel F.'yi eve kilitledi. Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın yardım için bağırdı. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler koca Murat F.'ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken, koca da gözaltına alındı. Zanlı kocanın karısını kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü.

Polis merkezine götürülen kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirten kadın, "Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım. Şu anda bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim. Kendisi deli, beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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