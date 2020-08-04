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Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.37'de merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5,7 büyüklüğünde olurken, yerin 5 km derinliğinde oluştu.

Deprem, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak’ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü. Depremde herhangi bir can veya mal kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

Tepehan Mahallesi Muhtarı Ekrem Şenadlı, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada "3 hanede ağır hasar ihbarı geldi. Pütürge'ye yakın. Biri kerpiç ikisi de beton bina" ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bölgeden aldığımız ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını öğrendik. İlçede geçmiş dönemdeki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı şeklinde bilgiler aldık." dedi.

BAKAN SOYLU: İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 4, 2020

24 OCAK VE 4 HAZİRAN'DA DA SALLANMIŞTI

24 Ocak'ta, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve birçok kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde, 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 4 Haziran gecesi saat 21.06'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde de, 20 evin ağır hasar gördüğü açıklanmıştı.

UZMANLARDAN İLK AÇIKLAMALAR

Jeoloji Mühendisi Feyzi Bingöl: 6,8'lik Elazığ depremi var. Bu deprem meydana geldikten sonra Habertürk yayınında 'Malatya, Maraş'a doğru bekliyoruz' demiştik. Bu Doğu Anadolu Fayı. Fay güneybatıya doğru gidiyor. Fayın gidişine doğru belirliyoruz.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Ziyadin Çakır: Şu andaki ilk verilere göre bu ana fay üzerinde olmuş gözüküyor. Bölgede hareketlilik devam edecektir. Bu büyüklükte deprem yine meydana gelebilir. Ana fay üzerindeyse, daha büyük bir depremin tetiklenmesine neden olabilir.

Kocaeli Üniversitesi Deprem Uzmanı Prof. Şerif Barış: Malatya'da olan deprem Doğu Anadolu Fayı üzerindeki deprem. Bu tür depremlerden sonra çok büyük deprem beklemiyoruz. Türkiye'de öncü deprem olarak nitelendirilecek depremlerden sonra büyük deprem olduğu 5 vaka var sadece. Silivri depreminde risk artışı binde 4'tü. Bu tür depremlerde açığa çıkan enerjiler çok az ve fay hattının iki ucuna aktarılıyor. Biz faylar üzerinde ne kadar gerilim olduğunu ölçemiyoruz. Gerilme transferi hesapla yapılan bir şey. Kahramanmaraş beklenen depremlerden birisi. Bu depreme bakarak, daha büyük depremi tetikleyecek demek mümkün değil. 8-10 yerden fazla 7.0'dan daha büyük deprem üretecek yer var. 5 sınıfındaki depremler hiçbir yapıya zarar vermez, hafif hasar bile vermez. Bizim yapı stokumuz kötü olduğu için yıkılıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Hasan Sözbilir: Depreme baktığımızda farklı çözümlemeler var. Birkaç saat içerisinde depremin büyüklüğü yerine oturur. Normal koşullarda can veya mal kaybı yaşanmaması gereken bir deprem. Binanın sağlam olması yetmiyor, zemin zayıftır veya bina fayın üzerindedir. Binanın sağlam yapılması problemi çözmüyor. Türkiye'de bu yapılmadığı için yapı stokunun birçoğu ya fay üzerindedir, ya da zemin sağlam değildir. Gelişmiş ülkelerde fay hatları üzerinde yapılaşma yasağı vardır. 485 faydan herhangi biri deprem oluşturabilir. Deprem sonrasında çok iyiyiz ancak öncesinde eksiklik var. Bunların birincisi de fay yasası.

VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI

Deprem anından yaşadıkları korku dolu anları aktaran vatandaşlardan Mehmet Pehlivan, "Korkumuz geçmedi hala devam ediyor. Lokantaya bir şeyler yemek için girdim ve masanın sallandığını hissettim. O psikoloji geçmediği için hemen dışarı kaçtık. Yani büyük bir depremdi. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Veysel Yetim ise, "Depremi hissettik, bayağı salladı. 15-20 saniye kadar salladı. Biz de ondan sonra dışarı kaçtık. Tahminlerimize göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Biz de kahvenin önünde oturuyorduk dışarı boş bir alana kaçtık" diye konuştu.