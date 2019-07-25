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Fransa’daki 14 Temmuz Bastille Günü törenlerinde geliştirdiği "Flyboard Air" adını verdiği kaykayla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu.

Eski bir jet-ski şampiyonu olan 40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümünde denemesini gerçekleştiriyordu.

Bleriot, 25 Temmuz 1909'da Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Dover Limanı'na uçarak, Manş'ı uçakla geçen ilk kişi olmuştu.

Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedeflediğini, yarı yolda yakıt ikmâli yapacağını duyurmuştu.

Beş mini turbo motorla çalışan kaykay havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıkacak. Franky Zapata, denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söyledi. Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99’a ihtiyacım var" demişti.