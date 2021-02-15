Mavi bültenle aranıyorlardı! 3 Yeni Zelandalı Reyhanlı'da yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından sınır hattındaki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2021
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