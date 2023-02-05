Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz milletimizin ebedi yurdudur.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ YABANCI BAŞKENTLERDE BELİRLENEMEZ"

Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Türkiye parmak sallayarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Küresel senaryolara diplomatik ablukalara karşı duracak mıyız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet cephesi nesine güveniyor."