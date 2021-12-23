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Son dakika: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da günün sonuçları açıklandı! Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde günün çekilişi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Haftanın kazandıran numaraları 21:30'da Milli Piyango çekilişinde belli oldu.

Son dakika: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı!

23 ARALIK 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

24 - 41 - 44 - 51 - 55 - 59

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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