2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine aday kadroya Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş'ın sakatlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosunda bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli takım antrenmanı sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edememiş ve kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Umut Meraş’ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.