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Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!
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Son dakika haberi MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son dakika: MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!
MİT'ten Sincar'da operasyon!
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İHA

MİT, Kuzey Irak/Sincar’da faaliyet yürüten terör örgütü PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gara bölgesinde faaliyet yürüttü.

PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi.

Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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