MSB'den 'irtica' açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yapılan açıklamada, Harp Okulları yönetmelik değişikliği hakkında, "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara’da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir" denildi.

Terörle mücadeleye de değinilen açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.