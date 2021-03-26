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HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: MSB'den 'irtica' açıklaması!
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Son dakika haberi MSB: 1 Mart'tan bu yana 231 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, "1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Harp Okulları yönetmelik değişikliği hakkında bilgi verilirken, "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" denildi

Son dakika: MSB'den 'irtica' açıklaması!
MSB'den 'irtica' açıklaması!
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AA

Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yapılan açıklamada, Harp Okulları yönetmelik değişikliği hakkında, "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara’da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir" denildi.

Terörle mücadeleye de değinilen açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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