MSB'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 1'inin ise terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
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