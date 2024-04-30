İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken kritik bir açıklamada bulundu.

Netanyahu, Hamas ateşkes teklfini ve rehine takasını kabul etse de etmese de İsrail ordusunun Refah'a gireceğini söyledi. Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar, Hamas'ı yok edene kadar savaşı sonlandırmayacaklarını belirtti.

İsrail Başbakanı, "Savaşı sonlandırmamız söz konusu bile değil" dedi.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.