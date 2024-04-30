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        Haberler Dünya Son dakika: Netanyahu: Anlaşma olsa da olmasa da Refah'a gireceğiz

        Son dakika haberi Netanyahu: Anlaşma olsa da olmasa da Refah'a gireceğiz

        İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas ile ateşkes ve esir takası olsun veya olmasın, İsrail ordusu Hamas'ı yok etmek için Refah'a girecek. Hedeflerimize ulaşmadan savaşı bitirmemiz mümkün değil" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:51
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        Netanyahu'dan Refah için 'geri adım' yok
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        İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken kritik bir açıklamada bulundu.

        Netanyahu, Hamas ateşkes teklfini ve rehine takasını kabul etse de etmese de İsrail ordusunun Refah'a gireceğini söyledi. Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar, Hamas'ı yok edene kadar savaşı sonlandırmayacaklarını belirtti.

        İsrail Başbakanı, "Savaşı sonlandırmamız söz konusu bile değil" dedi.

        Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

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        Taraflar Kahire'de görüşürken, başta ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülke Hamas'a teklifi kabul etme çağrısı yapmıştı.

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