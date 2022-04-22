Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk ile Antalyaspor arasında Nuri Şahin savaşı çıktı.

Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde takımın başına Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'i getireceğinin konuşulmasının ardından iki takım arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Metin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının ardından teknik direktör Nur Şahin'in ismi Galatasaray ile sıkça anılmaya başlanmış ve Antalyaspor, konuyla ilgili bir açıklama yaparak kulübün hiçbir değerinin seçim malzemesi yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.

Dün bir açıklama daha yapan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ama sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok" ifadelerini kullandı.

— Metin Öztürk (@Metinozturk1905) April 21, 2022

Öztürk, de Çetin'e sert çıktı ve "Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz "kızlarımız" üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray" dedi.

— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) April 21, 2022

Antalyaspor ise sosyal medya hesabından "Katılıyoruz. Herkes haddini bilecek" paylaşımında bulundu. İpler gerildi...