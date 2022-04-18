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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Adana'da bazı cadde, bulvar ve ana arterlerde scooter yasağı - Adana Haberleri...
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O kentte scooter yasağı!

Son dakika haberine göre Adana'da, azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan bazı cadde, bulvar ve ana arterlerde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasakladı

Son dakika haberi: Adana'da bazı cadde, bulvar ve ana arterlerde scooter yasağı - Adana Haberleri...
O kentte scooter yasağı!
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İHA

Son dakika haberler... Adana Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullananların sürücü belgesi almalarının zorunlu olmamakla beraber, bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullananların 15 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

50 KM HIZIN ÜZERİNDE OLAN YOLLARDA KULLANIMI YASAK

İHA'da yer alan habere göre elektrikli scooterin otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

HANGİ CADDE, BULVAR VE ARTERLERDE YASAKLANDI

Adana geneli scoter, motosiklet ve bisiklet sürücüleri için hız sınırı üstünde olan cadde, bulvar ve ana arterler şöyle:

"Alparslan Türkeş Bulvarı (60 km), Turgut Özal Bulvarı (60 km), Dr. Sadık Ahmet Bulvarı (70 km), Öğretmenler Bulvarı (70 km), D-400 Turhan Cemal Beriker Bulvarı (70 km), Mustafa Kemal Paşa Bulvarı (60 km), Süleyman Demirel Bulvarı (60 km), Fuzuli Caddesi (60 km), Sezai Karakoç Bulvarı (60 km), Ege Bagatur Bulvarı (60 km), Karataş Yolu (60 km), Yeşil Bulvar (60 km), Türkmenbaşı Bulvarı (70 km), Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı (70 km), Mavi Bulvar (60 km), Aliya İzzet Begoviç Bulvarı (60 km).

DİĞER CADDELERDE KULLANILABİLİR

Belirtilen noktalar dışında kalan cadde, bulvar ve ana arterlerin söz konusu araçlarının kullanımına uygun olduğu vurgulandı.

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