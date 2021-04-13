Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk her ne kadar yüz yüze eğitime mümkün oldukça devam edecek açıklamasında bulunmuş olsa da koronavirüs vaka sayısında hızlı artış okulların yeniden kapanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada bulundu. Peki okullar kapandı mı?

OKULLAR KAPANDI MI? HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından "8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir." açıklamasında bulundu