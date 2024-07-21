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        Haberler Gündem Ömer Çelik'ten İsrail tepkisi

        Son dakika haberi Ömer Çelik'ten İsrail tepkisi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.07.2024 - 19:59 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:13
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        Ömer Çelik'ten İsrail'e kınama
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21'inci yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir" açıklamasında bulundu.

        AK Parti sözcüsü Ömer çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21'inci yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" ifadelerini kullandı.

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