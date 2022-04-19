AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün teröristler tarafından roketatarlı saldırı yapıldığı ve saldırıda Piyade Teğmen Kanlıkuyu'nun şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından roketatarla açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun acı haberi, memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit haberini alan aile, yasa boğuldu.

Evli olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun cenazesi, yarın Atkaracalar ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedilecek.

KILIÇDAROĞLU ALLAH'TAN RAHMET DİLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet diledi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.