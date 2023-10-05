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        Haberler Dünya Son dakika haberi Pentagon'dan SİHA açıklaması

        Son dakika haberi Pentagon'dan SİHA açıklaması

        Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, ABD'nin Suriye'de Türk SİHA'sını düşürdüğünü doğruladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 23:49 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:06
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        Pentagon'dan SİHA açıklaması
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        Sözcü, olayın üzücü olduğunu belirterek "Hiçbir ABD askeri yaralanmadı ve Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair bir belirti yok" ifadesini kullandı.

        İnsansız hava araçlarının operasyon bölgesinde olduğunun belirtildiği açıklamada Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulacağı kaydedildi.

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