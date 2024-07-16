Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Erkan Baykut, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermediğini belirterek iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi.

DHA'nın haberine göre Fatih'te 31 Ocak Çarşamba günü, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin (52), işlettiği çay ocağında Erkan Baykut (24) tarafından göğsünden 3 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olaydan sonraki gün Beyoğlu'ndaki evinde yakalanıp gözaltına alınan ve tutuklanan Erkan Baykut'un 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Pişkin'in olaydan 2 hafta önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüde, tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı iş yerine gelen bazı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söylediği de ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili soruşturma sonunda, Erkan Baykut hakkında, “kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erkan Baykut, Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin ve taraf avukatları katıldı.