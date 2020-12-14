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Son dakika haberi Rize'de bir köyü saran yangın kontrol altında

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 10 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 12 eve sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü. Alevler, ekiplerin saatler süren çalışması sonrası kontrol altına alındı

Son dakika haberi Rize'de bir köyü saran yangın kontrol altında - Haberler
DHA

Olayda, köydeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 12 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösterildi.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı da, yaptığı açıklamada yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Kaymakçı, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin saatler süren çalışması sonrası kontrol altına alındı.

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