Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Koca'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

TAHRAN UÇAĞI: Bu süreci özellikle vatandaşımıza her gün bilgi vererek şeffaf şekilde yürütme gayretinde olduk. Uçağın gelişi planlanmıştı, normalde İstanbul seferiydi. Çin'de enfeksiyonun kaynağı Wuhan kentiydi, İran da ise Kum ve Meşet olduğunu biliyoruz. Biz bu süreçte Türkiye'ye getirilmemesi, gelmemeleri, özel bir yaklaşımla Wuhan'dan getirme gibi bir yaklaşımımız oldu. İranlı hiç kimseyi almadık. Özellikle uçakta Çin'den Wuhan dışından gelebilecekler için 14 günlük gözlem uyguluyoruz. Burada da 14 günlük gözlem altına aldık. Kum ve Meşet'ten gelenleri almamaya ya da karantinaya alma işlemimiz oldu. Cuma gününden bu yana Kum ve Meşet geçmişi olanları karantinaya aldık. 28 kişiyi hastalık bulgusu olduğu için geri çevirdik.

4 kişinin öksürüğü olması ama ateşi olmaması nedeniyle karantinaya almaya karar verdik. Rotası İstanbul olan uçağı endişemizden dolayı, riski minimalize etmek için uçağı Ankara'ya çevirdik. İstanbul'da da hazırlıklarımız tamam. Ancak sayının 140 kişi olması ve personelimizin deneyimi dolayısıyla Ankara'yı uygun gördük.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASI: Çin Wuhan merkezli salgının yayıldığı, Çin dışında 33 ülkede görüldü. Artış hızı düştü, 2 bin 765 ölüm var şu an anlık. 81 bin enfekte vakamız var. Şu dönemde her geçen gün artış içinde. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre de ilave oldu. Türkiye'de Koronavirüs salgınına rastlanmadı. Bu olmayacağı anlamına da gelmez. Giderek dünyaya yayılan, sınır komşumuz İran'da ciddi salgının başlamış olması. Kontrollü olmamız lazım. Yeni kaynaklar oluşuyor. Biz bu ülkelerden ülkeye girişi önlemek için çaba sarf ediyoruz. Her noktada hazır olduğumuzu söyledik. 81 ilde referans hastaneleri oluşturduk. Hazırlıklıyız. Önemli olan ülkeye girişi ne kadar geciktirilebilirse, bizim için daha başarılı olur.

ALINAN TEDBİRLER: DSÖ acil durum ilan etmeden 2 hafta önce tedbirlerimizi almaya başladık. Biz bilim kurulu oluşturduk. Bunu oluştururken, ülkenin birikimini kullandık. Bu bilim kurulu, hızla bir hafta sonu kapanarak, dünyada daha yayınlanmamış olan sağlık çalışanlarının hastalara yaklaşımını standart hale getiren rehber yayınladı. Hastaya nasıl yaklaşacağımız, hangi hastanelerin referans hastane olacağı, hangi hastaların şüpheli olacağı konusunda çalışmalara başladık. DSÖ ve bilim kurulunun önerdikleri dışında biz farklı bir şey yapmadığımız gibi ötesini yapıyoruz. Termal kamera ile ateşi ölçmek. Wuhan'dan uçuşlar durduruldu. Diğer ülkelerden gelenleri 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran'la benzer durum yaşıyor olacağız.

İRAN İLE DURUM: İran'la ilgili geçişleri kapattık. Cuma gününden itibaren sınırlardan ve havayolundan gelenlerin Kum ve Meşet geçmişi varsa gözleme ve karantinaya almaya başladık. Türk vatandaşı olmayan herkesi sağlık kontrolünden geçirdik ve bazılarını sınırlarımızdan almadık. Bizim sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor. Enfeksiyon görülürse izolasyonu çok hızlı yapıp, kontrol altına alma hedefimiz var.

UÇAKTAKİ YOLCULARIN DURUMU: Bu süreçte hiçbir şekilde uçak seferlerinin yapılmasının doğru olmadığını düşündük. Gelmek isteyen varsa özel bir yaklaşımla getirilir. Dünyanın neresinde olursa onları yalnız bırakmayız. Dünkü uçak bir hassasiyet sonucu. Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte belli bir aralıklarla tekrarı olacak. Klinik takipleri olacak. Her biri ayrı bir odada tek kullanımlık malzemelerle temas sağlanacak.

ALINACAK ÖNLEMLER: Vatandaşlarımızın tedirgin olmaları gerekmiyor. Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Kişisel temizlik önem taşıyor. Mümkün mertebe 1 metreden yakın olmayın. Gripli olanların maske kullanmalı, herkesin maske kullanmasına gerek yok. Kalabalık ortamlara da mümkün oldukça girmeyin. İstirahat ve beslenme şu dönemde önemli. Panik havası olmaması, Türkiye'de Koronavirüsün olmadığını, soğuk algınlığında da yapılması gerekenler yapıldığında hastalığı da azaltıyorsunuz.