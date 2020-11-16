Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler alınacak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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