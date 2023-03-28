Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi!
ABONE OL

Son dakika haberi 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz için tahliye kararı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz için tahliye kararı çıktı

Son dakika: 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi!
DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanıp, 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz (21), 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi. Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

"BİR KEZ DİKİŞ İŞLEMİ YAPTIM"

Ayşe Özkiraz, davanın 5'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür diledi. Özkiraz, "Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizlerde uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ayşe Özkiraz´ın avukatı Oğuz Kağıtçı da "Müvekkilim doktor sıfatını kullandığını ancak maddi menfaat elde etmedi. Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez. Dava basında büyük yer aldı. Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlasıyla da ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl, 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Kredi kartı dolandırıcılarına 'Gün Batımı' operasyonu!
GÜNDEM Kredi kartı dolandırıcılarına 'Gün Batımı' ...
Tegabün Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tegabün Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Tegabün Suresi
Tarık Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tarık Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Tarık Suresi
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM kılavuzu 2023: 31.600 Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve kadro-branş dağılımı belli oldu
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı!
Çay tüketiminde dünyada birinciyiz
GÜNDEM Çay tüketiminde dünyada birinciyiz
Bakan Soylu açıkladı: 4 terörist etkisiz
GÜNDEM Bakan Soylu: 4 terörist etkisiz
Adliye Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Adliyeler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM Adliye çalışma (mesai) saatleri
ABB Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM ABB çalışma (mesai) saatleri
Son dakika: Beton mikseri anneyi hayattan kopardı!
GÜNDEM Beton mikseri anneyi hayattan kopardı!
Talak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Talak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Talak Suresi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.