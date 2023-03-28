DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanıp, 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz (21), 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. DHA'nın haberine göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi. Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

"BİR KEZ DİKİŞ İŞLEMİ YAPTIM" Ayşe Özkiraz, davanın 5'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür diledi. Özkiraz, "Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizlerde uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.