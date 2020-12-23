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Son dakika haberi: Sahte içkiden bir can kaybı da İstanbul'da - Haberler

DHA

Olay dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin evde bulunan arkadaşının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ihbar etmesi üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu adrese gitti.

DHA'nın haberine göre, içeride bulunan Kemal T.'nin kapıyı açması üzerine ekipler elleri ve burnu kan içinde olan bir kişinin yerde yattığını gördü. Polis sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Kemal T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, yerde yatan Hayrettin C. (48) ile çalıştığı yerden tanıştığını, ara sıra minibüslerde kahyalık yapan Hayrettin C.'yi kalacak yeri olmadığından evinde bir günlük misafir ettiğini söylediği öğrenildi. Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin C.'nin öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin yere düşerken kapı camına çarptığı ve bu nedenle elinde kesikler olduğu belirlendi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan ifade üzerine sattığı belirlenen Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan büfeye baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramalarda hayatını kaybeden kişinin tükettiği alkolün aynısının olduğu tespit edildi. İş yeri sahibi Engin M. gözaltına alındı.