SGK harekete geçti! Vazife malullüğü ve meslek hastalığı için... 0:00 / 0:00

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SGK, Sağlık Bakanlığı’ndan Sağlık Çalışanlarının Vazife Malulü ve Meslek Hastalığı Süreçleri için gerekli evrakları istedi.



Sosyal Güvenlik Kurumu, Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemlere dair yol haritasını belirledi. SGK, sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi.



“Görevi nedeniyle Covid-19’a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir” ifadelerine yer verildi.



Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarımızın bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına dikkat çekildi.



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi istendi.



Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği belirtildi.



Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi.