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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi Siberağ-6 operasyonu: 74 gözaltı - Haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Siberağ-6 operasyonu: 74 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen "SİBERAĞ-6" operasyonlarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 74 şüpheli yakalandı. Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 177 milyon 207 bin TL'lik hacim olduğunu da ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:05
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        3.2 milyar TL'lik operasyon: 74 gözaltı!
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        Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik “Siberağ-6” operasyonları düzenlendi, hesaplarında 3 milyar 177 milyon 107 bin lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Örgüt Kurma suçlarına yönelik “Siberağ-6” operasyonları düzenlendi.

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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin Türk lirası işlem hacmi bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlar sonucu toplam 74 şüpheli yakalanırken, 1 adet otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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