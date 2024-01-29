Son dakika haberi Sibergöz-20 operasyonları: 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sanal devriyelerin, nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını" ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar yapıldığını bildiren Yerlikaya, bunun sonucunda Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

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Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, "araç kiralama ve sigorta" firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişimi geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek, haksız kazanç sağladıklarını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konulduğunu duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

2️⃣0️⃣ İlde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” Operasyonlarında

6️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️… pic.twitter.com/nP1ley5IG0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 29, 2024

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.