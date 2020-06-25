İHA

Adana'da bir kafede ruhsatsız tabancayı incelemek için, arkadaşın almaya çalıştığı silahın ateş alması başında vurulan 34 yaşındaki Mert Akıllıca öldü. Şüpheli arkadaşı tutuklandı.

İHA'nın haberine göre olay, 18 Haziran saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 5 arkadaşıyla kafede buluşan Mert Akıllıca, bir süre alkol alıp sohbet etti. Akıllıca, kafe sahibi Fatih A.'nın ruhsatsız tabancasını, şarjörünü çıkararak inceleyen Erdal A.'dan alarak bakmak istedi. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Akıllıca’nın başına isabet etti.

Akıllıca'nın kanlar içinde yere yığıldığını gören arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Akıllıca'nın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin cesedi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, olayla ilgili Erdal A., Fatih A. (24),Bahtiyar K. (19),M.K. (19) ve O.A.'yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal A. tutuklandı. Fatih A. ve Bahtiyar K. adli kontrol şartıyla, M.K. ile O.A. ise ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.