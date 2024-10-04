Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar açıklanan davada, duruşma savcısı, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen, iddianameye göre tetikçinin kaçırılmasına katıldığı şüphesiyle yargılanan ve davadan dosyası ayrılan, sanık avukat Serdar Öktem ve iddianameye göre Sinan Ateş’in adres bilgilerini Tolgahan Demirbaş’a veren sanık Çağlar Zorlu'nun tahliye kararına itiraz etti.

"ADLİ KONTROL TEDBİRİ YETERSİZ"

DHA'da yer alan habere göre Öktem'in tahliyesine ilişkin itiraz gerekçesinde 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.