Şırnak'ta Eren Abluka-5 Operasyonu başlatıldı! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta; 1 adet el bombası, 3)adet obüs mühimmatı,

2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."