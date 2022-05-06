Skubic'ten emeklilik kararı

Konyaspor'un başarılı sağ beki Nejc Skubic, sürpriz bir karara imza attı. TRT Spor'un haberine göre; 32 yaşındaki Sloven oyuncu, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı.

Skubic'in ailesine daha fazla vakit ayırmak istediği ve oğlunun eğitim hayatını düşündüğü için bu kararı aldığı öğrenildi. İttifak Holding Konyaspor'un, adını kulübün unutulmazları arasına yazdıran Sloven savunmacı için bir veda organizasyonu düzenleyeceği belirtildi.

6 yılı aşkın süredir yeşil beyazlı formayı giyen Nejc Skubic, İç Anadolu ekibiyle 252 maça çıkıp 19 gol attı ve 30 da gol pası verdi.