Türk Hava Yollarının (THY), TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 4 yolcu, 2 kabin ekibi olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı.

AA'da yer alan habere göre THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde İstanbul'dan kalkış yapan ve Tayvan'ın başkenti Taipei'ye giden uçağın inişine 2 saat kala olumsuz hava koşulları nedeniyle türbülansa maruz kaldığını açıkladı.

Uçağın sorunsuz bir şekilde Taipei Songshan Havalimanı'na iniş yaptığını belirten Üstün, olayda 4'ü yolcu 2'si uçuş ekibinden 6 kişinin hafif yaralandığını belirterek, şunları kaydetti: