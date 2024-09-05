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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: THY uçağı türbülansa girdi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi THY uçağı türbülansa girdi

        Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:18
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        THY uçağı türbülansa girdi
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        Türk Hava Yollarının (THY), TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 4 yolcu, 2 kabin ekibi olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde İstanbul'dan kalkış yapan ve Tayvan'ın başkenti Taipei'ye giden uçağın inişine 2 saat kala olumsuz hava koşulları nedeniyle türbülansa maruz kaldığını açıkladı.

        Uçağın sorunsuz bir şekilde Taipei Songshan Havalimanı'na iniş yaptığını belirten Üstün, olayda 4'ü yolcu 2'si uçuş ekibinden 6 kişinin hafif yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir."

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