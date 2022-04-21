Galatasaray’da seçim öncesinde belirsizlik devam ediyor. Tedbir kararı sonrası gözler 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak duruşmaya çevrildi.

Futbol takımı ise yaşanılan bu süreçte ligi en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyor. Teknik direktör Domenec Torrent, ligi maksimum puanla bitirmek istiyor. İspanyol çalıştırıcı, seçim belirsizliği yaşanan Galatasaray’ın yeni sezon planlamasını da hazırlıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Torrent'in hazırladığı raporu, Burak Elmas ya da yeni seçilecek yönetime sunacağı belirtildi. Bu raporda genç futbolcuların durumu ve transfer çalışmaları olacak.

Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında gençlere forma veren Domenec Torrent, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında kadroyu tecrübeli isimlerden oluşturdu.

Kalan 5 maçı da kazanarak sezonu bitirmeyi hedefleyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, alt yapıdaki isimleri dikkatle takip ediyor. Torrent ve sportif direktör Pasquale Sensibile, alt yapı antrenörleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunuyor.

Genç oyuncuların gelişimi ve fiziksel durumlarına göre yeni sezonda A takımda olabilecek potansiyel isimler belirlenecek.

Torrent ve Sensibile ikilisi, yeni sezonun transfer planlaması hakkında da çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da sezon sonunda 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Bu oyuncuların yerlerine alınabilecek alternatif isimlerin belirlendiği de gelen haberler arasında.