Trabzonspor'un rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.
Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
ŞAMPİYONLAR YOLU
Eşleşmeler şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)
Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
LİG YOLU
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)
Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)
AĞAOĞLU'NDAN KURA DEĞERLENDİRMESİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek olduğunu söyledi.
Ağaoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu kurasını değerlendirdi.
Trabzonspor'un kurada Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleştiğini belirten Ağaoğlu, "Kurada bir takım çıkacaktı, Kopenhag çıktı, fark etmez. Zaten hangi takım çıksa hedefimiz play-off maçını geçmek. Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek. İlk maçın deplasmanda olması avantaj sayılabilir." diye konuştu.
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