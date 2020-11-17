Türk-Rus heyetlerinin çalışmaları hakkında flaş açıklama! 0:00 / 0:00

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın da katıldığı video konferans toplantısında, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin birlik komutanlarından bilgi aldı, talimat verdi.

AA'nın haberine göre Bakan Akar toplantıda, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" dedi.

KKTC ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Akar, "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, bunun bir mümkünatı yok" ifadelerini kullandı.