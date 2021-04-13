Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali´nin 18 Mayıs´ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu´nda oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu´nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir´de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu´nda oynanmasını kararlaştırdı.
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi."
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