Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Kiev'e geri döndü 0:00 / 0:00

Ukrayna'yı işgal girişiminin 41. gününde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin tamamı Kiev'e geri döndü.

İşgalin en başından bu yana ülkeyi terk etmeyerek faaliyetlerini sürdüren Büyükelçilik, Kiev'deki saldırıların artması üzerine çalışmalarını Ukrayna dışına çıkmadan Romanya sınırındaki Çernivtsi kentinden sürdürmek üzere Kiev'den ayrılmıştı.

Habertürk muhabirleri de o gün Büyükelçilik personeliyle beraber 60 araçlık bir konvoyla hareket etmişti.

Türkiye, Kiev'den çıkan en son Büyükelçilik olmuştu. Bugün ise Kiev kuşatmasının kırılmasının ardından şehre geri dönen ilk Büyükelçilik.

Büyükelçilik yarın itibarıyla aktif çalışmalarına hız verecek. Türk personeller geniş güvenlik önlemleri altında şehre geldi.