Vali Yerlikaya'dan 'HES kodu' açıklaması 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantının açılışında açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sekizincisini düzenlediğimiz toplantıda içinde bulunduğumuz Kontrollü Sosyal Hayat döneminde şimdiye kadar aldığımız önlemleri, yaptığımız denetim çalışmalarını, ilçelerimizde verilen filyasyon hizmetlerini, iyi uygulamaları, aksayan yönleri ve alınması gereken ilave tedbirler olup olmadığını görüşeceğiz." ifadeleriyle konuşmasına başladı.

"HES KODU UYGULAMASINI, KAMU KURUMLARIMIZIN HEPSİNDE BAŞARIYLA UYGULAMAYA KOYDUK"

Temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlatan Vali Yerlikaya, "HES Kodu uygulamasını, kamu kurumlarımızın hepsinde başarıyla uygulamaya koyduk. Düğün, nişan, nikâh, cenaze merasimi, toplantı ve törenler gibi sosyal faaliyetlerin önlemlere uygun şekilde icra edilmesi için Kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz, sağlık ve belediye ekiplerimizle 7/24 görevimizdeyiz." dedi.

"BUGÜN İTİBARİYLE; GÜNLÜK YAKLAŞIK 37 BİN-38 BİN TEST KAPASİTESİNE ULAŞTIK"

Vali Yerlikaya, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında, başta Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, her alanda yoğun bir pandemi mücadelesiyle dünyaya örnek bir çalışma ortaya koyuyor. Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriliyor, veriyoruz. İlimizde yapılan PCR Testlerden alınan numuneler; 15'i kamu, 13'ü özel olmak üzere toplam 28 laboratuvarda analiz ediliyor.

Bugün itibariyle; günlük yaklaşık 37 bin-38 bin test kapasitesine ulaştık. Nisan ayında pandeminin pik dönemine göre, şu anda yatan hasta sayımız %80 azaldı. Pozitif veya temaslı olanlara filyasyon oranımız yüzde 99'un üzerine geldi. Ortalama filyasyon süremiz ise 13 saate kadar düştü. Hızlı tanılama ve filyasyon ekiplerimizin erken müdahalesi, şehrimizde salgınının sınırlandırılmasında başarılı olmamızı sağladı. İlimizdeki hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın sayılarındaki değişimi bire bir takip ediyoruz. İstanbul'umuzda COVİD Mücadelesini başarıyla yerine getiren, güçlü ve inanmış bir hamdolsun ekip iş başında."

Vali Yerlikaya, hastanelerde ve sahada görev yapan bütün sağlık çalışanlarını, güvenlik ve diğer personelleri tebrik etti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yüz yüze eğitime başladığını belirten Vali Yerlikaya, "İnanıyorum ki öğrenci ve öğretmenlerimizin, sağlığının korunması, okullarımızın ve servislerin hijyeni konusunda elimizden gelen gayretin daha fazlasını hep birlikte göstereceğiz." diye konuştu.

VALİ YERLİKAYA, İSTANBUL'DA SALGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarının, karantina sürecinde evlerinde bulunması gereken pozitif veya temaslı vatandaşlarla ilgili takip ve denetimlerini çok sıkı şekilde yerine getirdiğini belirten Vali Yerlikaya, yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi: "Şu anda 39 ilçede, toplam 673 ekiple sahada filyasyon çalışmaları yürütüyoruz. 10 Ağustos - 5 Ekim tarihleri arasında İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız, VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz 482 bin 618 ev ziyareti, 579 bin 705 telefon takibi yaptı.

VEFA Sosyal Destek Birimlerimizce, 88 bin 735 hizmet yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, 7 bin 246 ailemize 2 milyon 314 bin lira nakdi, 11 bin 26 ayni yardım yapıldı. İl/ilçe salgın denetim merkezlerince 21 Ağustos - 7 Ekim döneminde başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, nikah ve düğün salonları, berber/kuaför/güzellik merkezleri, pazar yerleri vb. yerlerde yapılan denetimlerde; 38 bin 472 ihbar alındı, 576 bin 892'si re'sen denetim olmak üzere 615 bin 364 denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu denetimler sonuçlarında; 6 bin 513 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen tedbirlere uymayan; 8 bin 663 kişi ve işletme uyarıldı, 3 bin 427 idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal yapan 80 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Evinde karantinaya uymayan veya karantina şartlarına uygun barınma imkânı bulunmayanları YURTKUR'a ait 2 yurtta misafir ediyoruz. Bugüne kadar 951 vatandaşımıza yurtlarda izolasyon hizmeti verdik, veriyoruz. Halen 470'i evsiz olmak üzere izolasyon kurallarına uymayan toplam 538 vatandaşımızı zorunlu izolasyon için misafir ediyoruz. Bu süreci tamamlayarak ayrılan 413 misafirimize, sağlık ve afiyetler diliyoruz."

Vali Yerlikaya, düzenli olarak yapılan toplantıların ve bilgi paylaşımlarının salgın sürecinin yönetimi ve sağlıklı yürütülebilmesi adına çok büyük önem taşıdığını belirterek bu süreçte, özveri ve gayretle salgınla mücadeleye güç katan kurum ve kuruluşlar ile temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner'in filyasyon çalışmalarıyla ilgili kaydedilen gelişmeler hakkında sunum yaptığı toplantıda, salgın denetim merkezlerindeki değişimler ele alındı. Vali Yerlikaya, ilçe kaymakamları ve ilçe sağlık müdürlerinden salgın çalışmalarına dair bilgi aldı. Toplantı, Vali Yerlikaya'nın değerlendirmeleri ile sona erdi.

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