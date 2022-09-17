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Vinicius Junior'a yapılan ırkçılığa büyük tepki

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı forvet Vinicius Junior hakkındaki ırkçı bir söyleme tepki yağdı

Vinicius Junior'a yapılan ırkçılığa büyük tepki

İspanyol Futbol Menajerleri Birliği Başkanı Pedro Bravo, bir İspanyol televizyonunda katıldığı programda, gol attıktan sonra sahada dans eden Vinicius için "Brezilyalı futbolcu sözleşmesine saygı göstermeli ve samba oynayacaksa bunu Brezilya'da yapmalı. Profesyonel meslektaşlarına saygı göstermeli ve maymunluğu bırakmalı." şeklinde konuştu.

Bravo'nun ırkçı söylemine başta Vinicius ve kulübü Real Madrid olmak üzere, Brezilyalı Neymar ve efsane futbolcu Pele'nin de aralarında olduğu futbol dünyasının çok sayıda tanınmış ismi tepki gösterdi.

Vinicius konuya ilişkin sosyal medya hesabında görüntülü uzun bir açıklama yaparken, "Başarılı bir siyah Brezilyalı futbolcunun mutluluğu Avrupa'nın çok sinirini bozuyor. (Teninin rengi gözlerin parlaklığından daha önemli olduğu sürece savaş olacaktır) sözü benim vücudumda dövmedir ve bu düşünce her zaman aklımdadır. Hayatımın felsefesi budur." ifadelerini kullandı.

"Dans etmeyi bırakmayacağım." diyen Vinicius açıklamasında şunları söyledi:

"Kazanma arzum, gülümsemem ve gözlerimdeki ışıltı bundan çok daha büyük. Bunu hayal bile edemezsiniz. Tek bir açıklamada yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın kurbanı oldum. Ama bunların hiçbiri dün başlamadı. Danslarımı haftalar önceden suç saymaya başladılar. Bu dans aynı zamanda Ronaldinho, Neymar, Paqueta, Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha gibi çok kişiye ait. Brezilyalı funk ve samba sanatçılarına, reggaeton şarkıcılarına ve siyah Amerikalılara ait. Dünyanın kültürel çeşitliliğini kutlamak için yapılan danslardır. Kabul et, saygı duy. Durmayacağım."

Real Madrid Kulübü de, futbol ve tüm spor branşlarında ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı olduğunu vurgulayarak, futbolcusuna tam destek verdiğini ve bu ırkçı söyleme karşı elindeki tüm yasal araçları Vinicius için kullanacağını açıkladı.

Eski Breziyalı futbolcu Pele de sosyal medya hesabından "Irkçılık devam etse de bunun bizim gülümsememizi engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Futbol bir mutluluk, bir dans, gerçek bir eğlencedir. Irkçılıkla bu şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Dans et Vinicius." diye yazarak Vinicius'a destek verdi.

"Dans et Vinicius" etiketiyle sosyal medyadan çok sayıda futbolcu Vinicius'a destek veren mesajlar yayımladı.

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