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HaberlerGündemSon dakika haberi... Virüse 'kılıçlı kalkanlı' davetiye!
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Yine umursamadılar! Virüse 'kılıçlı kalkanlı' davetiye!

Türkiye'nin günlük korona virüsü tablosuna göre önceki gün bin 182, dün ise bin 212 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu tehlikeli tırmanışa karşı sık sık vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Bakan Koca'nın yanı sıra Bilim Kurulu üyelerinin de sürekli dile getirdiği maske ve sosyal mesafe umursamazlığı ise şok görüntülerle devem ediyor. İşte o akılalmaz görüntülerden biri Bursa'daki bir iş yeri açılışında yaşandı. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen kişilerin kılıçlı kalkanlı iş yeri açılışına onlarca vatandaş katıldı. Mesafe ve maske kuralı hiçe sayılıp, virüse davetiye çıkarıldı

bursa mesafe kuralı ihlali
İHA

Bursa'da bir iş yeri açılışında kılıçlı kalkanlı yapılan gösteriye onlarca vatandaş katıldı. Mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta virüse davetiye çıkarıldı.

Türkiye'nin günlük korona virüsü tablosuna göre önceki gün bin 183, dün ise bin 212 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu tehlikeli tırmanış nedeniyle vatandaşları koronavirüse karşı uyarmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların umursamazlığı 'bu kadarına da pes' dedirtiyor. İşte şok görüntülerden biri Bursa'da kaydedildi.

Daha önce de binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti. Osmangazi ilçesindeki işletmenin açılışında, yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti.

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