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Korona virüs salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların tüm uyarılara rağmen asker uğurlamak için geldikleri otogara giremeyince dışında kutlanmaya çalışması dikkat çekti.

Bursa'da asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri terminal girişlerinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ancak tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların asker uğurlamak için otogara akın ettiği görüldü. Önlemler kapsamında otogar içine giremeyen kalabalık, bu sefer dışarda kutlama yapmak istedi.

Bir türlü uyarılara dikkate almayan kalabalık, yine eskisi gibi halay çekip, askere gidecek genci havaya fırlatmak isteyince polis ekipleri devreye girdi. Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

Uyarıların ardından terminal ve çevresinde toplanan kalabalık grupları dağıtıldı.